Душанбе, 29 июня, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поговорил о терроризме с активом Согдийской области, сообщает сегодня, 29 июня, его пресс-служба. В частности, глава государства отметил рост раскрываемости преступлений в области.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

«За год и пять месяцев на территории области раскрыто около 8,7 тысяч преступлений, в том числе 500 преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом, что намного больше предыдущих годов»,— сообщил собравшимся Рахмон.

По его данным, привлечены к уголовной ответственности 275 членов партий и организаций террористической и экстремистской направленности. Кроме того, 715 человек находятся в розыске за терроризм и экстремизм.

Президент подчеркнул, что это в основном жители Согдийской области — городов и районов Исфара, Истаравшан, Ашт, Спитамен, Ходжент, Панджакент, Б. Гафурова, Дж. Расулова, Канибадам, Мастчох, Зафаробод, Бустон (бывш. Чкаловск), Истиклол, и Деваштич.

«Упомянутая ситуация очень тревожная. Те, кто совершает такое преступление, порочат доброе имя таджикского народа, в том числе и жителей Согдийской области», — добавил глава государства.

Эмомали Рахмон порекомендовал активно проводить разъяснительные работы, особенно среди молодого поколения, чтобы молодежь не вовлекалась в различные террористические и экстремистские организации.