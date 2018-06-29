Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 13:06 — ИА Регнум. В Петербурге болельщика сборной Аргентины задержали полицейские за нарушение правопорядка и доставили в больницу с травмами. После оказания медицинский помощи его отпустили, а делом аргентинца занялся суд.

Дарья Драй ИА REGNUM Аргентинские фанаты у стадиона перед матчем в Петербурге

Как сообщили 29 июня в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Марио Коре в день матча команды Месси со сборной Нигерией находился на стадионе «Санкт-Петербург» в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Это состояние привело к получению им травм. В 31-ю городскую больницу аргентинца доставили с диагнозом «закрытый перелом в области левого локтевого сустава, ушибленная рана левой брови». Петербургские медики оказали ему необходимую помощь.

Сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении аргентинского гостя к административной ответственности за нарушение правил поведения на стадионе.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей с наложением административного запрета на посещение спортивных соревнований на срок 6 месяцев.

Как отметили в судебной пресс-службе, в суд Марио Коре не явился, но было представлено его заявление о признании вины и просьбе рассмотреть дело в его отсутствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Петроградский суд наложил аналогичные санкции на четверых российских болельщиков за отборный мат в адрес стюардов стадиона «Санкт-Петербург» во время матча Марокко — Иран.