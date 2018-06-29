Калуга, 29 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Опыт «Отцовских патрулей» — проекта, который был успешно реализован в Мятлевской средней общеобразовательной школе Износковского района Калужской области, планируется распространить и на другие районы региона. Как сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, решение активизировать участие отцов других образовательных организаций в «инспектировании» детских площадок, развлекательных центров для несовершеннолетних, зон семейного отдыха на территории парков и скверов, школьных летних площадок, ФОКов и бассейнов, было принято на заседании в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области.

Фото пресс-службы Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. На заседании.

Калужский детский омбудсмен Ольга Коробова намерена выйти с инициативой в органы образования о создании мобильных групп отцов («отцовских патрулей»).

Напомним, совет отцов, в который вошли 22 человека, был создан в 2010 году по инициативе директора Мятлевской средней школы на базе этого учебного учреждения. Социально-ориентированные родители учащихся объединились в группу, чтобы оказать помощь администрации в вопросах сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних. Теперь отцы школьников патрулируют места массового пребывания детей в ночное время, осуществляют помощь в обсуждении проступков, совершённых подростками во время учебного года.

В решении данных проблемных вопросов совет отцов и администрация школы активно взаимодействуют с подразделением по делам несовершеннолетних территориального органа МВД России на районном уровне. Подобная профилактическая деятельность позволила исключить факты совершения преступлений учащимися Мятлевской средней школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области устрашающими темпами начал развиваться новый вид токсикомании среди детей в возрасте от 7 до 16 лет — так называемый сниффинг. В результате несколько детей скончались. В этой связи областная комиссия по делам несовершеннолетних поручила органам системы профилактики и образовательным структурам активизировать работу по выявлению и проведению индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей, склонных к рискованному поведению и действиям, представляющим угрозу их жизни и здоровья.