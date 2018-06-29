Пермь, 29 июня, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» получил Гран-при фестиваля «Голоса истории», сообщает 29 июня корреспондент ИА REGNUM.

Пермский театр «У Моста» Сергей Федотов

С 19 по 27 июня в Вологде состоялся XIV Международный фестиваль «Голоса истории», в котором пермский коллектив представил два спектакля: шекспировского «Макбета» и «На дне» по одноименной пьесе Максима Горького.

Особый интерес вызвала трагедия гениального английского драматурга в постановке художественного руководителя театр «У Моста» Сергея Федотова. Спектакль получился в некотором роде экспериментальным.

«Изначально поставленный в замкнутом театральном помещении относительно небольшого зала, в Вологде он был вынесен на открытое пространство Консисторского двора Кремля, в котором были сооружены сцена и амфитеатр зрительного зала на 600 мест. Между тем интерес к спектаклю пермяков оказался настолько велик, что организаторам пришлось установить дополнительные 150 мест», — сообщили в пресс-службе театра.

Впрочем, артисты справились с непростой для себя задачей блистательно, что было отмечено не только зрителями в зале, но и жюри фестиваля, которое вручило театру Гран-при.

Пермский театр «У Моста» Cпектакль Макбет

Также свои награды получили и пермские артисты: лучший актерский ансамбль, по мнению экспертов, был воплощен в роли макбетовских ведьм, великолепно исполненных Анастасией Кузьминой, Марией Новиченко и Екатериной Пономаревой.

Напомним, Пермский театр «У Моста» в 2018 году отмечает свое 30-летие. Культурное учреждение знаменито своим трепетным отношением к классике, которую ставит исключительно в духе эпохи: с соответствующими декорациями и костюмами.

Также театр известен как открыватель для России творчества крупного современного драматурга Майкла Макдонаха, в 2003 году в Перми состоялась российская премьера спектакля «Сиротливый Запад».