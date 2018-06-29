Вильнюс, 29 июня, 2018, 12:58 — ИА Регнум. В Пассвалисском районе Литвы, в деревне Лавенай, оперативно ликвидировали возгорание в доме престарелых. По информации департамента противопожарной безопасности и спасения, пожар не успел распространиться, а произошел он в кухонном помещении.

skeeze Пожарный

При инциденте никто из персонала и пациентов не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре поступило из пансионата, в котором содержатся люди с ограниченными возможностями.