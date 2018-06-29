Москва, 29 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В Госдуме опровергли введение налога на банковские переводы, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Налоги

«Сейчас в Интернете ходит «новость», что якобы с 1 июля переводы денежных средств с карты на карту будут облагаться налогом. Это неправда, людям не нужно поддаваться на такие провокации», — отметила депутат Госдумы Ирина Гусева («Единая Россия»).

Однако, по ее словам, можно попасть под подозрение для проведения налоговой проверки, если на банковскую карту регулярно перечисляются крупные суммы.

«Для проверки требуется официальное обоснование. И если интерес налоговиков все же возник, необходимо объяснить источник происхождения полученных денег (справками от работодателя, дарственными от родителей и так далее). Но автоматически списывать налог с перевода на другую карту без обоснования они не смогут», — разъяснила парламентарий.

С 1 июля 2018 года банки по запросам налоговых органов будут предоставлять справки по счетам в драгоценных металлах.

«Других изменений в нормы налогового контроля не вносилось, тем более касающихся введения налога на банковские переводы», — заключила Гусева.

В интернете ходят слухи о том, что с 1 июля переводы денежных средств будут облагаться налогом.