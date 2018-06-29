Москва, 29 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Закон о реорганизации федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта России» в непубличное акционерное общество подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно принятому нормативному акту, одобренному 27 июня Советом Федерации, 100% акций предприятия будут принадлежать государству. Согласно ожиданиям, реорганизация «Почты России» позволит предприятию более успешно привлекать инвесторов и более эффективно распоряжаться своим имуществом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула гендиректора «Почты России» Николая Подгузова за неудачные запуски почтовых квадрокоптеров, в то время как почтальоны получают низкие зарплаты.

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