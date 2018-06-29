Москва, 29 июня, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» категорически необходим Евросоюзу, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Дело в том, что традиционные источники газа для Евросоюза сокращают свою добычу, и ЕС нуждается в увеличении его поставок, — заметил Делягин. — А газ трубопроводный дешевле газа сжиженного просто потому, что при сжижении газа теряется половина, а при транспортировке из Западной Сибири даже в центр Европы — не более четверти. Поэтому даже если добыча нашего газа стоит дороже, чем его добыча на Аравийском полуострове, он всё равно оказывается дешевле для ЕС. Поэтому европейцы просто не могут отказаться от нашего газа».

Кроме того, Делягин добавил, что если ещё пару лет назад сланцевый газ был дороже российского в Европе на треть, то уже год назад он стал дороже на 69%.

«Плюс к этому нужны очень серьёзные затраты на строительство инфраструктуры, — отметил экономист. — До 1 трлн евро. Если Европа начнёт переходить на использование американского газа, то для ЕС это будет экономическая катастрофа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, американские власти не оставляют попыток склонить своих европейских партнёров к отказу от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом, в частности, на слушаниях в Конгрессе США заявил американский госсекретарь Майкл Помпео.

По словам главы главного внешнеполитического ведомства США, Вашингтон «вовлечён в усилия» по убеждению европейских союзников в том, что усиление энергетической зависимости от Москвы несовместимо с целями США в отношении России.

«Нельзя допустить, чтобы Россия получила ещё больше рычагов влияния не только на Германию, но и на всю Европу», — сказал Помпео.