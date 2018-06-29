Орск, Оренбургская область, 29 июня, 2018, 12:53 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области утром 29 июня произошёл несчастный случай. Из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже упал двухлетний ребёнок, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Открытое окно

Мальчик доставлен в местную больницу и прооперирован. По факту происшествия, в результате которого ребёнок получил смертельно опасные травмы, проводится доследственая проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства ЧП. Известно, что мать присутствовала в квартире, когда мальчик упал. На окне была москитная сетка, а створка открыта.

Следственные органы бьют тревогу и призывают либо ставить на окна ограничители, либо не оставлять детей без внимания. В Оренбуржье за три дня этой второй случай, когда маленькие дети, облокотившись на москитные сетки, падают из окон. Напомним, 27 июня в Гае с девятого этажа упал двухлетний ребёнок. Спасти его жизнь медики оказались не в силах.

По данным следственных органов, за последние 10 лет в регионе зафиксировано примерно 20 несчастных случаев, когда дети в возрасте до семи лет при падении с высоты разбивались насмерть.