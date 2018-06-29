Курск, 29 июня, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Курской области с начала купального сезона 2018 года исследовало 272 пробы воды в 57 зонах отдыха. Как сообщила пресс-служба ведомства, вода и песок на берегах рек региона оказались безопасными.

Цитата из мф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Пляж

Вода, в которой купаются куряне, по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям соответствует нормам. Патогенных микроорганизмов в воде не обнаружили. В 129 пробах почвы и песка с прибрежных зон все показатели также были в норме.

Также специалисты рекомендовали купаться только в организованных зонах отдыха, не пить из них воду, не купать животных и не мыть транспорт.