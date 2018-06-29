Москва, 29 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. При индексации тарифов услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Российской Федерации нарушений не выявлено. Об этом сообщается в пятницу, 29 июня, на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, осуществляющей на постоянной основе мониторинг соблюдения индексов платы граждан по субъектам страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

По данным ведомства, за коммунальные услуги по стране среднее изменение платы не превысило четырех процентов. Данный показатель соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ на 2018 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодно в России 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. В 2017 г. рост тарифов в стране составил 4,9%.

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