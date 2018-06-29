Москва, 29 июня, 2018, 12:42 — ИА Регнум. За четыре пленарных недели в июле 2018 года депутатам Госдумы предстоит определиться с основными изменениями в Налоговый кодекс РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе обсуждения изменений налогового законодательства с бизнесом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Речь, в частности, идет о пакете законопроектов о налоге на дополнительный доход в нефтяной отрасли, где правительство и профильный комитет хотят также прописать заморозку акцизов на бензин. Кроме того, среди инициатив, которые депутатам надо рассмотреть, также законопроекты о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% и об изменении в порядок расчета налога на имущество по кадастровой оценке.

«В июле месяце Госдуме предстоит принять 22 налоговых закона и два сопровождающих пакета поправок в Бюджетный кодекс, которые, в первую очередь, связаны с тем, чтобы при снижении ставок акцизов по бензину, у нас не пострадали региональные дорожные фонды», — заявил Макаров.

Речь идет о распределении доходов от акцизов между федеральным и региональными бюджетами. Сейчас правительство предлагает установить, что до 30 июня 2018 года 42,9% доходов акцизов будут направлены в региональные бюджеты, а остальные 57,1% — в федеральный. С 1 июля 2018 года в региональные бюджеты предлагает отчислять 84,41% доходов от акцизов, однако с 1 января 2019 года цифра вновь вырастет — 86,86% доходов от акцизов на нефтепродукты уйдет в регионы. Но уже в феврале 2019 года будет установлен новый порядок, который позволит отправлять в регионы 58,1% доходов от акцизов, а остальную часть оставлять в федеральном бюджете.