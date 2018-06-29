Калуга, 29 июня, 2018, 12:39 — ИА Регнум. В Калужской области зарегистрирована массовая заболеваемость корью, сообщает 29 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам постановления главного государственного санитарного врача региона. Наиболее неблагополучная эпидемическая обстановка сложилась в Калуге, а также в Боровском и Малоярославецком районах, где в июне 2018 года зарегистрировано 59 случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 5,9 на 100 тыс. населения.

Jble.af.mil Прививка от кори

Корь на территории Калужской области не регистрировалась с 2015 года. Текущее ухудшение эпидемической ситуации по заболеваемости корью медики связываю с недостаточным охватом вакцинацией декретированных контингентов (мигрантов, переселенцев и ряда других).

Также главный санитарный врач области Светлана Рожкова отмечает отсутствие настороженности у медицинских работников при постановке диагноза в случаях, похожих на корь. По её словам, несвоевременное начало проведения противоэпидемических мероприятий и значительное количество неиммунного, восприимчивого населения, способствует быстрому распространению такой высококонтагиозной инфекции, как корь, возникновению групповых заболеваний, формированию эпидемических очагов в организованных коллективах и семьях, активизации эпидпроцесса и резкому росту заболеваемости.

Главам администраций муниципальных образований Калужской области предложено срочно рассмотреть на заседаниях противоэпидемических комиссий вопрос о неблагополучной эпидемической ситуации по заболеваемости корью, сложившейся в регионе, и принять решение об организации противоэпидемических мероприятий в случае осложнения ситуации. Рожкова рекомендовала главам муниципалитетов выделить средств на закупку дополнительного количества коревой вакцины и проведение исследований по определению напряженности иммунитета к кори при возникновении групповых заболеваний.

Также Минздраву области следует вакцинировать против кори персонал медицинских организаций всех форм собственности, включая лиц, не болевших корью ранее, не привитых против кори, привитых однократно, не имеющих документально подтверждённых сведений о двукратной вакцинации против кори без ограничения возраста. Кроме того, ввести временный отказ в приёме на работу и отстранять от работы в медицинских организациях всех форм собственности лиц, не привитых против кори, а также лиц с неизвестным иммунным статусом.

Роспотребнадзором также предложено не допускать к учебной и производственной практике в медицинских организациях Калужской области лиц, обучающихся в медицинских вузах и колледжах, прибывших из неблагополучных по кори регионов без сведений о результатах серологического обследования, подтверждающих наличие иммунитета к вирусу кори.

Как сообщало ИА REGNUM, корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Вирус передается воздушно-капельным путем.