Таллин, 29 июня, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает важным переход электроэнергосистемы Прибалтики из общей с Россией и Белоруссией системы БРЭЛЛ в системы континентальной Европы, однако на первое место он ставит как безопасность работы в новой системе, так и отсутствие экономических потерь. Это следует из комментария премьер-министра после подписания политического соглашения между странами Прибалтики, Польши и Еврокомиссии, который цитирует эстонский портал Delfi.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лампочка

Ратас подчеркнул, что Эстония ждёт результатов исследования надежности синхронизации с Европой, которые должны быть готовы к августу 2018 года.

«В случае, если в результате дополнительных исследований выяснится, что линия переменного тока и кабель постоянного тока этого нам не гарантируют, придется взвесить другие решения. Нашими приоритетами будут надежность электроснабжения и его цена для потребителя», — сказал Ратас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально Эстония требовала проложить вторую наземную линию между Литвой и Польшей LitPolLink-2, однако против этого была как сама Литва, так и Польша. В итоге было решено проводить синхронизацию через одну линию, но из Литвы в Польшу проложить дополнительный подводный кабель. Как между Литвой и Швецией NordBalt, который с момента запуска выходит из строя из-за неполадок примерно раз в месяц, а иногда и чаще.

Выход из БРЭЛЛ Литвы, которая является самой электроэнергодефицитной в Прибалтике, официальный Вильнюс называет одним из главных своих приоритетов. Работы планируется завершить до 2025 года.