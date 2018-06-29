Лениногорск, Татарстан, 29 июня, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Рано утром в Лениногорском районе Татарии загорелся мусор на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба МЧС Татарии Пожар на полигоне

Расстояние от полигона до города Лениногорска составляет около 7 км. Площадь свалки — 13,3 гектара.

В МЧС подчеркнули, что угрозы распространения пожара на лесной массив и населенные пункты нет.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара и засыпке полигона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 июня возгорание произошло на полигоне ТКО в Лаишевском районе республики.

Ликвидировать возгорание удалось только к вечеру 26 июня.