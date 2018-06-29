Москва, 29 июня, 2018, 12:36 — ИА Регнум. С одного из счетов бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева будет взыскана сумма штрафа в 130 млн рублей. Об этом сообщили 29 июня в Замоскворецком суде Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Таким образом, ходатайство стороны защиты Улюкаева о снятии ареста с его имущества для уплаты назначенного судом штрафа удовлетворено частично, отметили в суде. Добавим, сторона обвинения в ходе судебного заседания предложила взыскать полную сумму штрафа «с одного из счетов осужденного».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат бывшего чиновника Лариса Каштанова заявила, что назначенный осужденному за получение взятки штраф в 130 млн рублей на сегодняшний день не уплачен в связи с тем, что на его имущество наложен арест.

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