Москва, 29 июня, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров прогнозирует рост стоимости жилья на 20−30% за пять лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира

Отмена долевого строительства приведет к повышению цен в отдаленной перспективе спровоцирует рост инвестиционного спроса на жилье, отметил Назаров.

«Многие застройщики сходятся во мнении, что сейчас самое удачное время для покупки жилья по популярной схеме. Тем более что требования к компаниям-застройщикам уже ужесточили. А значит опасность «быть обманутым» фактически сведена к минимуму», — рассуждает он в соцсети.

Причем данной ситуации «выгодно брать квартиры в том числе и в качестве инвестиций, ведь через 5 лет, ее цена вырастет примерно на 20−30%», указал Назаров.

Отмена долевого строительства жилья перенесена на год.

Спрос на первичное жилье в России по итогам первых пяти месяцев 2018 года вырос на 12%, в то время как на вторичном рынке, напротив, началась стагнация, отмечают эксперты.