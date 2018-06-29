Москва, 29 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий угадал настроения своих американских хозяев, когда призвал их ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2», считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выступление спикера украинского парламента.

Цитата из к/ф «Американский психопат». реж Мэри Хэррон. 2000. США Психопат

«На самом деле это не политик, а кровавый маньяк, который пролил на Украине много крови и прольет ещё, — охарактеризовал Парубия Делягин. — Что касается «Северного потока — 2», то он угадал, что для его хозяев-американцев это абсолютно неприемлемо, и именно этот газопровод является главным камнем преткновения между США и ЕС».

Кроме того, Делягин констатировал, что сейчас уже понятно, что в 2019 году «мы будем продолжать пользоваться газотранспортной системой Украины» вопреки всем требованиям технической безопасности.

«Но понятно, что мы будем ею пользоваться до первой серьёзной аварии, — добавил Делягин. — То есть вряд ли долго. Её никто никогда не ремонтировал».

Что же до призывов Украины к США с просьбой защитить их экономические интересы, то Делягин охарактеризовал их следующим образом:

«Вполне допускаю, что в одной из квартир многоквартирного дома, где я живу, воет и скулит и вообще страшно переживает какая-нибудь мелкая собачка. Я вполне допускаю, что ей очень плохо, и что она может быть рассержена на меня персонально по каким-то причинам. Но я её не вижу и про неё ничего не знаю, и она меня не интересует. Это отношение американского руководства к Украине».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал Соединённые Штаты Америки ввести санкции против всех компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, лишь таким образом можно заблокировать строительство газопровода в обход Украины.