Ярославль, 29 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В Ярославле контролирующие органы проверили комплекс по термическому обезвреживанию отходов (мусоросжигательный завод), который расположен рядом с зоопарком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Социальные сети Этот дым безопасен?

Ярославцы уже не первый год жалуются на черный дым, который идет от завода, точнее — комплекса по термическому обезвреживанию отходов высокого уровня опасности — промышленных и медицинских. Принадлежит он Научно-производственному центру по охране окружающей среды ОАО РЖД (НПЦ) и находится сразу напротив ярославского зоопарка.

В 2017 году свою обеспокоенность таким соседством выражали и представители зоопарка, которые говорили о том, что в часы особо активной работы завода возникали сомнения — выпускать ли на выгул животных. Зоопарк находится с подветренной стороны, дым часто идет в сторону территории. Как он влияет на редких и исчезающих животных — сказать сложно, но в зоопарке отмечали, что у некоторых из них за последние два года в анамнезе выявлены и официально подтверждены онкологические заболевания.

Недовольны дымом и посетители зоопарка, да и простые жители. В этом году они вновь стали жаловаться на черный дым. И это неудивительно — ведь на момент открытия завода президент РЖД Владимир Якунин сказал, что «этот проект является первым и единственным проектом по уничтожению чрезвычайно токсичных, очень опасных субстанций, которые, по сути дела, разрушают человека. Причем человека не только сегодня живущего, а разрушает человека, который у этого человека родился».

После очередных жалоб граждан в правительстве Ярославской области опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили, что завод атмосферу и воду не загрязняет:

«В связи с поступлением информации о возможном загрязнении атмосферного воздуха выбросами комплекса по термическому обезвреживанию отходов, расположенного в районе Ярославского зоопарка, осуществлено межведомственное взаимодействие с Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям, осуществляющим федеральный государственный экологический надзор. Установлено, что в состав Комплекса входят три технологические линии со специальным оборудованием для обезвреживания отходов III—V классов опасности и очистки отходящих дымовых газов. Для улавливания загрязняющих веществ из дымовых газов предусмотрена пятиступенчатая система очистки. Сброс загрязняющих веществ в водный объект от производственного комплекса отсутствует», — сообщается на портале региональных органов власти.