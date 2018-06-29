Москва, 29 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Цены на нефть после серьезных колебаний в начале недели подходят к максимальным значениям года, на которых находятся серьезные уровни сопротивления. Причем фьючерс WTI свой уровень сопротивления в районе $73 прошел и закрепился на максимумах за четыре года. Тут основным драйвером роста стали данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти и минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Неожиданное снижение запасов нефти более чем на 9 млн баррелей плюс информация о том, что добыча вторую неделю подряд в США не растет, и привели к резкому росту фьючерса WTI. Нефть марки Brent пока свое сопротивление на уровне $80 не пробила. Сдерживают рост обещания Саудовской Аравии уже в июле увеличить добычу нефти до рекорда, возможно, это будет 10 млн 800 тыс. баррелей.

С другой стороны, толкает вверх фьючерс желание США полностью остановить импорт иранской нефти, они попросили своих союзников к 4 ноября сократить импорт нефти из Ирана до нуля», — пояснил эксперт.

В целом рынок нефти продолжает находиться в бычьей фазе. Поэтому пока игроки игнорируют слабые макроэкономические данные, которые порой выходят в США и Европе, не обращают внимания и на торговую войну США и Китая. Последний фактор может иметь самые негативные последствия для мировой экономики, темпы роста в Китае могут серьезно упасть, что неизбежно повлияет на стоимость сырьевых активов.

«Однако на данный момент основная торговая идея — это обострение вокруг Ирана и балансировка глобального спроса и предложения, которая, по оценке большинства экспертов, уже случилась», — полагает Богданов.

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