Париж, 29 июня, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Салах Абдеслам, единственный выживший член джихадистской группы 13 ноября 2015 года, оправдывает нападения джихадистов на своем седьмом слушании перед судом по борьбе с терроризмом, сообщает AFP.

Цитата из х/ф «Адвокат дьявола». Реж. Тэйлор Хэкфорд. 1997. США Защитник сатаны

Главный подозреваемый теракта, унесшего 130 жизней, в Париже и Сен-Дени заявил, что отказывается от адвоката, поскольку «на всё воля Аллаха».

«Мы не нападаем на вас, потому что вы едите свинину, пьете вино или слушаете музыку, мусульмане борются с теми, кто нападает на них», — продолжил он.

Арестованный 18 марта 2016 года в муниципалитете Брюсселя в Моленбеке после четырех месяцев бегства, подозреваемый был обвинен 27 апреля 2016 года в терроризме.

Хранивший молчание до своего пятого допроса в ноябре 2017 года, Салах Абдеслам заговорил.