Казань, 29 июня, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Ежегодно трудовые ресурсы в стране сокращаются, при этом на пенсию каждый год выходят примерно 1,5 миллиона человек. Баланс за счет тех, кто продолжает работать на пенсии, и от миграций очень шаткий. Об этом 29 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор социологических наук, заведующий кафедрой государственного муниципального управления и социологии КНИТУ Андрей Тузиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионный возраст

По мнению профессора, укрепление баланса возможно, если стимулировать повышение рождаемости, однако этот процесс займет длительное время.

«Поэтому и приходится искать другие комбинации», — объяснил Тузиков необходимость и пенсионной реформы в том числе.

При этом доктор социологических наук считает, что проблема не решится одним только повышением возраста выхода на пенсию:

«Нужно смотреть динамику занятости, что именно будет расти: физический труд или труд офисных работников. Если первое, то это абсурдно, так как человек, занятый тяжелым физическим трудом, в 65 лет уже не сможет так хорошо справляться со своими обязанностями, как офисный работник в этом же возрасте».

«В некоторых профессиях нет желающих уходить на пенсию и после 65, например, политики, преподаватели. Они и смогут работать дальше и продолжать делиться опытом с молодыми людьми», — заявил Тузиков.

Эксперт также обратил внимание на то, как важно определить, является человек по достижении пенсионного возраста ресурсом или балластом:

«Например, опыт, квалификация — это капитал. Необходимо обсуждать, как возраст из проклятия превратить в ресурс. Для этого нужно улучшать здравоохранение, стимулировать людей вести здоровый образ жизни, разработать систему повышения квалификации. В ином случае шахтер просто так не сможет продолжить работу шахтером. Если он захочет, то ему будет необходима переподготовка».

Подводя итог, доктор социологических наук отметил, что «своего слова по вопросу пенсионной реформы еще не сказал президент».

Он добавил:

«Также активное обсуждение идет в экспертных группах. Однако игнорировать тот факт, что количество работающих по отношению к неработающим резко сократилось, нельзя, и эту проблему необходимо решать».

Напомним, что объявленная в РФ реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2034 году для женщин и до 65 к 2028 году для мужчин. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Как сообщало ИА REGNUM 25 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «снижение рейтинга Владимира Путина на фоне объявленной инициативы о повышении пенсионного возраста не помешает ему отстаивать интересы граждан». Ранее пресс-секретарь Путина заявлял, что говорить о позиции президента по повышению пенсионного возраста пока рано, так как окончательных очертаний реформы еще нет.