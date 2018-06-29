Севастополь, 29 июня, 2018, 12:21 — ИА Регнум. После первого запуска новой Таврической ТЭС в Симферополе следом в энергосистему Крыма выдала первые мегаватты Балаклавская ТЭС в Севастополе. Об этом 29 июня на своей странице в Facebook сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Kosun Вид на Балаклавскую ТЭС

«В рамках выполнения программы пусконаладочных работ первых энергоблоков успешно были проведены паровые продувки котлов и паропроводов, синхронизация с Единой энергетической системой с последующим набором мощности газовой турбины с выдачей мощности в сеть. Начаты работы по благоустройству территории электростанций», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, две электростанции мощностью по 470 МВт каждая строятся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Её первые блоки должны быть запущены в эксплуатацию до 1 сентября 2018 года. Ввод в эксплуатацию второго блока Севастопольской ТЭС должен состояться не позднее 1 октября 2018 года, второго блока Симферопольской ТЭС — не позднее 1 ноября этого года.