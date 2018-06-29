Москва, 29 июня, 2018, 12:21 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» планирует выкупить у мадридского «Реала» трансфер полузащитника сборной Германии Тони Крооса. Об этом сообщает AS.

Steindy Тони Кроос

По информации издания, «Реал» не намерен расставаться с игроком, поскольку сумма отступных, прописанная в его контракте, составляет €500 млн.

Тем не менее, в английском клубе считают, что Кроос будет идеальным усилением команды в новом сезоне и сможет играть в связке с французским полузащитником Полем Погба.

Напомним, Кроос выступает в мадридском «Реале» с 2014 года и стал в его составе чемпионом Испании и три раза выиграл Лигу чемпионов. В сезоне 2017/18 он сыграл в 27 матчах испанской Примеры, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

В составе сборной Германии Кроос стал чемпионом мира в 2014 году. В 2018 году сборная Германии вылетела с чемпионата мира после группового этапа. Кроос стал автором одного гола.

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