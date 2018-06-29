Сосновый Бор, Ленинградская область, 29 июня, 2018, 12:34 — ИА Регнум. После вывода из эксплуатации первых двух энергоблоков Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору освободившиеся площади могут быть использованы для создания криптовалютной майнинговой фермы, а также научно-технологического центра для компаний в сфере ядерной безопасности и медицины. Также в Сосновом Бору может появиться яхт-клуб и базовая стоянка для зарубежных яхт.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛАЭС

Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в пресс-службе Стратегического партнерства «Северо-Запад» по итогам первого заседания рабочей группы по разработке Концепции использования площадей на территории ЛАЭС. В обсуждении приняли участие представители «Росатома», правительства Ленинградской области, администрации Сосновоборского городского округа, АНО «Стратегическое партнерство «Северо-запад» и Института проблем предпринимательства.

Напомним, в сентябре 2017 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил «подумать о создании центра для майнинга криптовалют» в Ленобласти и выразил готовность участвовать в переговорах между бизнесом и «Росатомом» в части создания такой майнинг-фермы на территории освобождающихся площадей ЛАЭС.

В декабре 2017 года директор станции Владимир Перегуда пояснил, что вопрос об использовании площадок действующих энергоблоков после вывоза с них ядерного топлива топлива пока не решен. Он напомнил, что топливо будут вывозить в течение 5 лет после остановки блока. Первый из четырех действующих энергоблоков ЛАЭС предполагается вывести из эксплуатации в конце 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Инвесторы из Москвы и Прибалтики готовы майнить криптовалюту на ЛАЭС

«Сосновоборский городской округ Ленинградской области стал пилотной территорией, на которой будет реализована комплексная программа социального экономического развития территории ЛАЭС после вывода из эксплуатации 1-го и 2-го энергоблоков», — отметили в пресс-службе АНО «Северо-Запад». Работа по разработке программы ведется Стратегическим партнерством при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

В дальнейшем этот опыт может быть использован в другие регионах присутствия «Росатома», в том числе, Мурманской, Тверской, Воронежской, Свердловской и других областях.

«После вывода энергоблоков из эксплуатации высвобождаются значительные площади с развитой инфраструктурой, которые предлагается модернизировать и использовать в интересах городских округов и регионов», — отметил исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

По его словам, решение «Росатома» о разработке комплексной концепции развития территории ЛАЭС после вывода из эксплуатации энергоблоков «может дать мощный толчок развитию города Соснового Бора и Ленинградской области в целом, сохранить и создать новые рабочие места, привлечь крупных, в том числе, международных инвесторов».

В ходе рабочего совещания представители ЛАЭС обещали проработать вопрос о возможном снижении стоимости тарифа на электроэнергию для потенциальных инвесторов.

Читайте также: «Росэнергоатом» запустил инновационный блок на Ленинградской АЭС-2

Как сообщало ИА REGNUM, ЛАЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока РБМК-1000 мощностью 1000 МВт каждый. В ближайшем будущем они будут замещены двумя новыми энергоблоками типа ВВЭР-1200 (проект ЛАЭС-2). Первый энергоблок нового типа уже запущен.