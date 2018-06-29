Белгород, 29 июня, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Если повышение пенсионного возраста будет принято законодательно, то работники Пенсионного фонда также примут этот закон. Судя по тем аргументам, которые проходят в прессе, повышать пенсионный возраст в России надо, заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела НПВП отделения Пенсионного фонда РФ по Белгородской области Алла Чечубалина.

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Она отметила, что при повышении планируется увеличить размер пенсий. Учитывая размеры пенсий, которые сейчас назначаются, и на которую живут пенсионеры, имеющие 40−45 лет стажа, на эту пенсию прожить трудновато. Люди верят, что пенсии повысят. Не помню такого, чтобы государство обещало повысить пенсии и не повысило.

«Сейчас, например, идет повышение пенсий 200−300 рублей в месяц, а, как обещает правительство РФ, повышение будет на 7−8%, то есть в среднем до 1 тыс. рублей в месяц. Это существенная прибавка к пенсии. Люди надеются и верят, что правительство России выполнит свои обещания, и пенсионная реформа пойдет им на пользу», — высказала свое мнение Чечубалина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»