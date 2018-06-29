Вашингтон, 29 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, который планирует 16 июля в Хельсинки провести рабочую встречу с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, намерен обсудить ряд вопросов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

По данным источников, глава Белого дома якобы планирует заключить с президентом РФ соглашение по Сирии.

Так, Трамп готов предоставить возможность властям Сирии вернуть район страны вдоль границы с Иорданией. При этом Россия должна дать гарантии Вашингтону, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев.

Кроме того, президент США предложит Путину ограничить доступ Ирану к юго-западным сирийским провинциям в обмен на вывод военного контингента США с территории Сирии.

Ранее в Кремле сообщили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля.

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