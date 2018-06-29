Могоча, Забайкальский край, 29 июня, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Вот уже почти месяц жители небольшого города Могоча (Забайкальский край) испытывают серьёзные проблемы с водоснабжением, возникшие из-за загрязнения реки Амазар золотодобывающими компании. В конце мая 2018 года ситуация стала настолько серьёзной, что местным властям пришлось вводить режим ЧС: без воды остались более полусотни многоквартирных домов, больница, четыре детских сада, сообщает сегодня, 29 июня, ГТРК «Чита».

Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США Незадачливые золотодобытчики

Глава городского поселения «Могочинское» Евгений Краснов подтвердил, что река Амазар, за счет которой горожане обеспечиваются водой, в течение последних четырех лет сильно загрязняют золотодобывающие компании.

«Эту проблему мы обсуждали ещё в марте. На совещании в районной администрации представители золотодобывающих компаний обещали в течение некоторого времени перестать делать сбросы, чтобы можно было запитать ресурсы водоканала. Но ничего до сих пор не сделано. Вот и пришлось в определенный момент, когда мы потеряли сток давления воды, углублять трубу для того, чтобы добывать воду из более глубоких скважин», — пояснил Евгений Краснов.

По его словам, сейчас водоснабжение удалось восстановить, но качество воды остаётся под большим вопросом. Равно как и то, будут ли проведены проверки деятельности золотодобытчиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы существуют и в Якутии. В Алданском и Нерюнгринском районах Якутии серьёзные нарушения природоохранного законодательства были выявлены осенью 2016 года.