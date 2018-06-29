Золотодобытчики оставили без воды жителей забайкальского города Могоча
Могоча, Забайкальский край, 29 июня, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Вот уже почти месяц жители небольшого города Могоча (Забайкальский край) испытывают серьёзные проблемы с водоснабжением, возникшие из-за загрязнения реки Амазар золотодобывающими компании. В конце мая 2018 года ситуация стала настолько серьёзной, что местным властям пришлось вводить режим ЧС: без воды остались более полусотни многоквартирных домов, больница, четыре детских сада, сообщает сегодня, 29 июня, ГТРК «Чита».
Глава городского поселения «Могочинское» Евгений Краснов подтвердил, что река Амазар, за счет которой горожане обеспечиваются водой, в течение последних четырех лет сильно загрязняют золотодобывающие компании.
«Эту проблему мы обсуждали ещё в марте. На совещании в районной администрации представители золотодобывающих компаний обещали в течение некоторого времени перестать делать сбросы, чтобы можно было запитать ресурсы водоканала. Но ничего до сих пор не сделано. Вот и пришлось в определенный момент, когда мы потеряли сток давления воды, углублять трубу для того, чтобы добывать воду из более глубоких скважин», — пояснил Евгений Краснов.
По его словам, сейчас водоснабжение удалось восстановить, но качество воды остаётся под большим вопросом. Равно как и то, будут ли проведены проверки деятельности золотодобытчиков.
Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы существуют и в Якутии. В Алданском и Нерюнгринском районах Якутии серьёзные нарушения природоохранного законодательства были выявлены осенью 2016 года.