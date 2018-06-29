Москва, 29 июня, 2018, 13:57 — ИА Регнум. В сети набирает популярность флешмоб #ЯУчусьВидетьДушу, который обращает внимание пользователей на отсутствие вежливости и толерантности по отношению к людям с инвалидностью.

Скриншот страницы Instagram Ники Злобиной В сети запустили флешмоб #ЯУчусьВидетьДушу

Акцию запустила Ника Злобина — приёмная мать 5-летнего Рустама, у которого множественные пороки развития. Поводом для флешмоба стала ситуация, которая произошла с Никой и ребенком в центре услуг. Рустам отправился в детскую комнату, где дети стали над ним смеяться и издеваться.

«Вы посмотрите, какое у него лицо!», «У него нет носа!», «И говорить он не умеет»… Начали коверкать слова. Началась беготня. Они от него убегали и ржали. Рус воспринял это как игру, начал бегать за ними», — рассказывает в своём Instagram Ника.

Она отметила, что всё это видели родители детей, обзывающих мальчика. При этом некоторые из них с улыбкой наблюдали за происходящим.

«Я не хочу жить в обществе, где на человека с инвалидностью тыкают пальцем, смеются над внешностью и сыплют издевки, что он не «такой, как все». Я не хочу жить в обществе узкомыслящих людей, где внешность — основа общения. Давайте разговаривать о людях особенностью с детьми, друзьями, знакомыми, близкими людьми. Давайте вместе попробуем обратить внимание всех нас!» — призвала Ника.

К флешмобу присоединились уже более 3,6 тыс. человек. Пользователи публикуют в Instagram слова поддержки Рустаму и его матери и рассказывают собственные истории.

https://www.instagram.com/p/BkQc1qqBQVL/

«Имея ребёнка с неординарной внешностью, я уже привыкла к реакции детей. Но до сих пор меня дёргает от глупых вопросов взрослых и бестактности! Люди! Мы все разные, и пора начинать воспитывать себя. Воспитывать в себе терпимость, толерантность, уважение», — пишет Надежда Ч.

https://www.instagram.com/p/BkQZaSJA046/

Блогер с синдромом Дауна Нестор Г. записал для Рустама видеозапись, на которой читает стихотворение Фриды Полак «Не всё решает в жизни красота».

«Нужно гордиться красотой своей души, ведь внешность обманчива. Люди, пожалуйста, будьте добрее к окружающим вас людям! Каждый человек достоин счастья и уважения!», — отметил Нестор.

https://www.instagram.com/p/BkVbwNohZ17/

Некоторые пользователи предложили показать детям фотографию Рустама и посмотреть на их реакцию, чтобы вовремя объяснить своему ребёнку, какое поведение недопустимо по отношению к инвалидам.

«Я с полной уверенностью могу сказать, что, когда это увидит моя дочь, она посочувствует малышу. И его приёмной маме. Если она встретит такого ребёнка на улице, постесняется смотреть, чтобы не обидеть и не оскорбить его. А скорее всего, улыбнётся ему. А как отреагируют ваши дети? Покажите им фото, посмотрите на реакцию. Пока не поздно. Пока ещё можно их научить доброте», — пишет Юлия.

https://www.instagram.com/p/BkSTDDMnOU6/

«Я прошу вас, дорогие мои друзья, которые воспитывают деток, говорите с ними, объясняйте, что есть особенные люди, которые не могут самостоятельно двигаться, которые не похожи на остальных и прочее. Воспитывайте добрых детей. Они — наше будущее», — согласилась Наталия Ш.

Ника усыновила Рустама год назад. Тогда он с трудом передвигался и общался жестами. Многочисленные занятия со специалистами дали свой результат: сейчас Рустам отлично ходит и говорит сложносочиненными предложениями. Однако внешность мальчика остаётся специфической, что вызывает неадекватную реакцию у многих людей. Над Рустамом смеются и дети, и взрослые. Ника пыталась проводить воспитательные беседы, но вскоре оставила это и завела Instagram-аккаунт, в котором показывает, что Рустам — просто ребёнок с особенностями. Девушка выкладывает фото и видео с мальчиком и рассказывает о его успехах. Сейчас на профиль подписаны порядка 90 тыс. человек.