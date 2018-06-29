Посёлок городского типа Кратово, Московская область, 29 июня, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обладает такими спортивными качествами, что создается впечатление, будто он с другой планеты, сообщил 29 июня защитник сборной Бразилии по футболу Роберто Карлос.

Themeplus Криштиану Роналду

По его словам, в чемпионате мира принимают участие трое таких пришельцев: Роналду, Лионель Месси и Неймар.

«По своим показателям эта тройка намного опережает остальных спортсменов. В наше время такого не было», — пояснил Карлос в интервью RT и добавил, что чем больших успехов они достигают, тем больше у них возникает мотивации двигаться к новым победам.

Ранее защитник сборной Португалии Седрик Суареш поделился ожиданиями от игры с командой Уругвая, сообщив, что игра будет напряженной для обеих команд.