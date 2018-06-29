Мадрид, 29 июня, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Бывший нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес может перейти в японский клуб «Саган Тосу». Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

Ben Sutherland Фернандо Торрес

По информации издания, футболист ведёт переговоры с японским клубом. Нападающий может подписать контракт на три сезона, за каждый из которых он получит €6,2 млн.

Отмечается, что стороны уже договорились о переходе. «Саган Тосу» в настоящее время занимает 15-е место из 16 команд в чемпионате Японии.

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Напомним, Торрес в сезоне 2017/18 провёл 45 матчей, в которых забил десять голов и отдал две результативные передачи. В составе «Атлетико» он стал победителем Лиги Европы в сезоне 2017/18.

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