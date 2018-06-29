Москва, 29 июня, 2018, 12:08 — ИА Регнум. Европейский союз продлевает санкции против РФ, несмотря на полный провал такой политики, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ЕС продлил санкции в отношении России ещё на полгода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Если взять неолиберальную экономическую доктрину, то она вся построена на принципе — если лекарство не работает, надо увеличивать его дозу, — отметил Кагарлицкий. — Все неолиберальные реформы строятся по этому принципу. Каждый раз, когда подводятся итоги очередного этапа реформ и выясняется, что всё закончилось полным провалом, предлагается резко радикализировать реформы и резко увеличить дозу лекарства, которое очевидно не работает».

В вопросе с санкциями, по мнению Кагарлицкого, действует тот же принцип.

«Признание неудачи для политика — это вообще очень болезненная вещь, а когда речь идёт о консенсусе политической элиты, это тем более катастрофично», — сказал директор ИГСО.

Иными словами, как считает Кагарлицкий, европейские элиты исходят из необходимости минимизации ущерба.

«Продление неработающей политики принесёт им меньше вреда, чем признание своей неудачи, которое могло бы означать политическую катастрофу, — пояснил глава ИГСО. — Кстати, именно поэтому представления некоторых российских деятелей, которые считают, что неэффективность западной политики приведёт к тому, что эта политика будет изменена, совершенно напрасны».

Напомним, как стало известно 29 июня, срок действия ограничительных мер против Российской Федерации будет продлён ещё на 6 месяцев, вплоть до конца января 2019 года. Такое решение приняли лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Санкции коснутся ведения бизнеса с российским банковским, финансовым и энергетическим секторами.

Отметим также, что ранее Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года санкции в отношении Крыма и Севастополя.