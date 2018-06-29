Киншаса, 29 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. По меньшей мере 100 человек умерли из-за вспышки холеры в мае 2018 года в Демократической республике Конго (ДРК), сообщает 29 июня Anadolu.

Джордж Крюйкшенк. Совещание по холере в Министерстве здравоохранения. 1832

Сотрудники медицинских учреждений утверждают, что все умершие не обращались за помощью, что и стало причиной трагедии. Причиной их нежелания лечиться связана с верой в то, что болезнь вызвана колдовством.

Напомним, вспышки холеры для Конго явление регулярное, повторяющееся из года в год. Власти делают все возможное для предотвращения инцидентов, вызванных низким уровнем медицинского обслуживания и бедностью населения страны.