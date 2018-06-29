Москва, 29 июня, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Поручение председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о возмещении части стоимости туристических путёвок в Россию является важным и значимым. Такое мнение высказал глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Поездка на юг

Читайте также: Медведев поручил изучить вопрос компенсации части стоимости турпутёвки в РФ

Он также отметил своевременность данного премьер-министром РФ поручения. Сафронов добавил, что инструменты стимулирования въездных потоков используют все государства, активно развивающие туризм. В частности, субсидирование турперевозок для сокращения стоимости путёвок, субсидирование рекламной деятельности, а также продвижение конкретных туристических направлений.

Ранее по теме: В России цены на турпутевки могут вырасти в два раза

«То, что было поручено Медведевым, очень важно с точки зрения увеличения въездных турпотоков в Россию», — цитирует ТАСС слова главы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 29 июня, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам проработать возможность компенсации части стоимости туристической путевки для иностранных граждан, планирующих в ближайшее время посетить Россию. Совместно с АО «Российский экспортный центр» чиновники должны проработать вопрос по «стимулированию въездного туристического потока из целевых стран за счёт компенсаций части стоимости туристической путёвки».