Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов установили личность человека, который по электронной почте сообщал об угрозах взрыва на всех станциях Петербургского метрополитена. Предполагаемым преступником оказалась женщина-инвалид, состоящая на учете у психиатра, сообщает 29 июня агентство «Оперативное прикрытие».

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Зловредная карга

Напомним, письма с угрозами направлялись на сайт петербургского метро шесть раз, с 8 по 20 июня. Письма были отправлены с адреса бесплатной почты на сервисе Яндекс.

После получения угрожающих посланий все 69 станций метрополитена проверили сотрудники правоохранительных органов. Ничего опасного на станциях не нашлось. Было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ.

«Сотрудниками полиции установлено, что почтовые ящики, с которых поступили сообщения с угрозами, были привязаны к мобильному телефону, зарегистрированному на 30-летнюю петербурженку», — отмечает источник.

Установив также IP-адрес компьютера предполагаемого злоумышленника, полицейские задержали ранее не судимую женщину, наблюдающуюся у психиатра и имеющую инвалидность второй группы.

Как напоминает ИА REGNUM, июньский случай — уже не первый случай, когда из-за анонимных угроз приходится проверять все станции метро Петербурга. Аналогичная история произошла в середине марта текущего года. Тогда письмо с угрозами было направлено на электронный адрес ФСБ. Проверка станций не выявила опасности.