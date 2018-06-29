Париж, 29 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Более половины (60%) граждан Франции считает, что страна принимает слишком много мигрантов, о чем свидетельствуют данные опубликованного 29 июня опроса общественного мнения компании Odoxa-Dentsu Consulting, сообщает французский телеканал BFM TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Лишь 30% граждан республики уверены, что страна принимает «нормальное число мигрантов», оставшиеся же 10% полагают, что их во Францию прибывает недостаточно.

Больше всего противников нынешней миграционной политики среди последователей «Национального объединения» — бывшей крайне правой партии «Национальный фронт». Из них 98% указывают на излишне высокие показали приема мигрантов. Затем следуют «Республиканцы» с 76%.

В свою очередь, из числа тех, кто поддерживает так или иначе партию «Вперёд, Республика!», лишь 42% считают, что Франция принимает слишком много мигрантов. Еще меньше тех, кто разделяет это мнение, среди сторонников партии «Непокоренная Франция» крайне левого политика Жана-Люка Меланшона.

Более того, по мнению большинства граждан Франции (73%), действий правительства недостаточно для разрешения нынешнего миграционного кризиса. Столько же респондентов не верят, что ЕС может разрешить эту ситуацию.

Наконец, 51% опрошенных выступил против того, чтобы Брюссель применял финансовые санкции к тем странам ЕС, которые отказываются принимать у себя мигрантов.