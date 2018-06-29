Хабаровск, 29 июня, 2018, 11:52 — ИА Регнум. В мэрии Хабаровска чиновники и бизнес несколько дней подряд обсуждают последствия повышения НДС до 20%. Бизнес высказывает опасения, чиновники успокаивают: «Не бойтесь, за все заплатит потребитель». Мнения предпринимателей, потребителей и экспертов изучил корреспондент ИА REGNUM.

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Бизнесмены Хабаровска опасаются, что часть, причем довольно значительная, предпринимателей с повышением НДС до 20% просто прекратит работу, либо станет трудиться нелегально.

Чиновники успокоили бизнес:

«НДС — косвенный налог. Его платят потребители, а не предприниматели. Об уходе бизнесменов говорить еще рано. Все зависит от того, сколько потребители будут готовы платить», — процитировало заместителя руководителя ФНС по Хабаровскому краю Константина Себякина ИА ДВ-Новости

Однако, по расчетам Российского объединения промышленников и предпринимателей, конечная цена для потребителя повысится не на 2%, как уверяют сегодня наперебой все чиновники, а на все 15,7%. Хабаровские предприниматели привели эти расчеты на встрече с чиновниками.

«Если расчеты верны, то покупательская способность жителей значительно снизится», — говорили бизнесмены.

Чиновники почему-то принялись ссылаться на Евросоюз:

«Налоговая нагрузка на бизнес, конечно, увеличится. Но. Если посмотреть на ситуацию в Европе, то мы увидим, что там ставки от 15% до 22%. Да, 20% ближе к верхней границе, но это не выше какой-то нормы. Потребители, конечно, будут больше платить», — заявил начальник отдела развития предпринимательства мэрии Хабаровска Станислав Шишмаков.

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Жители Хабаровска в социальных сетях высказали возмущение по поводу позиции чиновников:

«Ах, так мы теперь равняемся на стандарты Европы? Так Европа и Крым не признает. Прикажете исполнять? В Европе более 40 государств. И в большинстве из них уровень жизни такой, что России и не снился. Что за сравнения?!».

Эксперты также ничего хорошего по поводу повышения НДС не прогнозируют:

«Мое мнение? Это повысит цены в магазинах и разгонит инфляцию», — считает председатель совета по предпринимательству при мэре Хабаровска Владимир Бакуменко.

Между тем из-за резкого скачка цен на топливо цены на продукты питания, лекарства, товары первой необходимости и без повышения НДС уже подорожали в магазинах ДФО. И рост продолжается. Подорожают 1 июля все услуги ЖКХ, что вызывает гнев и возмущение дальневосточников, которые говорят, что им уже просто нечем платить.

«Экономика не может расти без спроса. Понимаете, когда в стране растет число очень богатых людей или растет число очень бедных людей — в этом, по сути, нет ничего страшного. А вот когда в государстве одновременно растет число очень богатых и очень бедных людей — вот это очень опасно. Это означает, что экономика становится феодальной. Такая экономика может обладать большим запасом каких-то ресурсов, но это ничего не дает гражданам. И примеров тому множество. Например, страна может экспортировать большое количество зерна, а ее граждане не могут купить себе хлеба. То есть, те, кто выращивает хлеб, купить его себе не могут, у них нет на это средств. У нас нечто подобное уже началось и, боюсь, что худшее еще впереди. Вот это повышение НДС и есть стремительный путь к феодальной экономике. Опасность феодальной экономики в том, что она ни при каких условиях уже не сможет стать капиталистической. Такая экономика никогда уже не станет здоровой. Происходит деление общества на касты: касту очень богатых и касту очень бедных граждан. Это — худшее, что может произойти с нашей страной. Потому, что перерождение в нечто более здоровое возможно при таком, кастовом, укладе только через потрясения — революцию, например. Но такого потрясения нашей стране уже не пережить. Государство не должно снижать уровень жизни граждан! Это даже не неэтично, уже не об этом речь — это просто контрпродуктивно!» — поделился мнением с корреспондентом ИА REGNUM кандидат экономических наук, доцент ДВФУ Максим Кривилевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, предстоящее повышение НДС с 18% до 20% вызвало шквал критических заявлений со стороны экспертного сообщества, предпринимателей, общественных деятелей и ученых-экономистов.

Так, председатель комитета Госсобрания Якутии по экономической, инвестиционной и промышленной политике Виктор Федоров спрогнозировал резкое повышение цен на все виды товаров и услуг:

«Я против повышения НДС. Это скажется на всех ценах, на транспортных услугах, продуктах питания, товарах повседневного спроса, бытовых товарах. Необходимо искать другие источники. А мы сейчас цены на бензин повысили, НДС повысили… Я думаю, это не те основные направления, где можно искать источники дополнительных доходов в бюджет. У нас есть масса других источников, которые можно использовать», — заявил парламентарий.