Москва, 29 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Актуальные вопросы межгосударственных отношений обсудили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе состоявшегося телефонного разговора. Об этом сообщает 29 июня пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Отмечается, что главы государств обменялись мнениями по вопросам российско-белорусских отношений «в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Минске 19 июня 2018 года заседании Высшего государственного совета Союзного государства». Также стороны обсудили и график предстоящих контактов, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что одной из главных задач Союзного государства является создание благоприятного делового климата и устранение нормативно-правовых барьеров между Россией и Белоруссией.

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