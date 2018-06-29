Москва, 29 июня, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Экспорт зерна не приведёт к дефициту этой продукции на внутреннем рынке РФ, считает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Василий Узун. Об этом он 29 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что правительство продлило срок действия нулевой экспортной пошлины на российскую пшеницу.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

«Пошлины вводились в критической ситуации, когда была угроза, что Россия вывезет больше зерна, чем надо, то есть уменьшатся внутренние запасы и повысятся цены на кормовое зерно, — сказал Узун. — Это была ситуация 2014 года, но даже тогда эта мера не оправдала себя постольку, поскольку, несмотря на введение пошлины, существенных изменений не произошло. Сейчас отказаться от нулевой ставки было бы крайне нерационально, так как зерна много, урожай был рекордный в прошлом году, и угрозы, что из-за экспорта будет дефицит продукции внутри и повысятся цены на хлеб и на кормовое зерно, просто нет. Поэтому это очень своевременная и рациональная мера».

В этой связи Узун подчеркнул, что проблема избытка зерна сохраняется, и сейчас следует избавиться от накопленных запасов зерна, а потому ограничивать экспорт нет никакого смысла.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ продлило до 1 июля 2019 года срок действия нулевой ставки экспортной таможенной пошлины на российскую пшеницу. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

В правительстве подчеркнули, что эта мера направлена «на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке».