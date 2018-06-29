Каракас, 29 июня, 2018, 11:30 — ИА Регнум. 28 июня число домов, построенных по масштабной программе строительства жилья, начатой в 2011 году президентом Уго Чавесом, достигло 2 млн 100 тыс., заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает Prensa Latina.

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«Я собираюсь завершить 3 млн домов к 2019 году и предложил «Плану Отечества» (правительственная программа — прим.) к 2025 году достичь 5 млн домов. Я верю, что мы сможем превысить эту цифру», — сказал Мадуро. Таким образом, к 2025 году, по задумке президента, новым жильем должны быть обеспечены 20 млн венесуэльцев.

Правительство выделит крупную сумму боливаров и 909 тыс. петро (криптовалюта) для закупки строительных материалов за рубежом, чтобы продолжить программу.