Чэнду, Китай, 29 июня, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Объект всемирного наследия ЮНЕСКО Национальный парк Цзючжайгоу (кит. «Долина девяти деревень») временно закроется для посетителей в связи с непрекращающимися мощными проливными дождями, ставшими причиной схода оползня, сообщает 29 июня агентств Синьхуа.

Blog.xuite.net Оползень

Туристический объект закроется 1 июля на неопределенное время. Стоимость всех купленных билетов будет компенсирована. Оползень сошел в парке 25 июня после мощных проливных дождей, которые и не думают успокаиваться до сих пор. Местные власти предсказывают и дальнейшие геологические катастрофы в районе.

Напомним, что Национальный парк Цзючжайгоу расположен в горах на востоке Тибетского плато в провинции Сычуань. Он известен своими многоуровневыми водопадами и цветными озерами.