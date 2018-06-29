Махачкала, 29 июня, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Общественники Дагестана обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой присвоить городу Махачкале почетное звание «Город воинской и трудовой славы». Свое обращение они направили также врио главы Дагестана Владимиру Васильеву, депутатам всех уровней и мэру столицы республики.

Шамиль Магомедов Махачкала

Инициатива присвоения звания «Город воинской и трудовой славы» принадлежит Фонду патриотического воспитания молодежи имени генерал-полковника Магомеда Танкаева, пишет РИА «Дагестан». По словам председателя фонда Гасангусейна Абдулжелилова, обращение является совместным решением республиканских общественных и ветеранских движений, а также молодежных организаций.

В своем письме общественники обосновывают необходимость присвоения высокого звания городу тем, что жители Махачкалы в годы Великой Отечественной войны проявили массовый трудовой героизм. А героическая защита города на берегу Каспийского моря, имевшего огромное военно-стратегическое значение, разрушила цели немецкого командования превратить Махачкалу в главную военно-морскую базу Каспийской нефти.

Напомним, на Северном Кавказе звания «Город воинской и трудовой славы» удостоены столица Северной Осетии — Владикавказ, город Малгобек в Ингушетии, столица Чечни — город Грозный, столица Кабардино-Балкарии — Нальчик.