Всеволожск, Ленинградская область, 29 июня, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски 11-летней девочки, пропавшей накануне во Всеволожском районе Ленинградской области, на границе с Петербургом. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

Джордж Фредерик Уоттс. Утопленница. 1850

Как сообщили в пятницу, 29 июня, в следственном управлении СКР по Ленобласти, вечером 28 июня 33-летняя жительница деревни Новое Девяткино обратилась с заявлением о безвестном исчезновении ее дочери.

По имеющимся данным, девочка ушла из дома около 14 часов в четверг. «Предположительно, девочка отправилась купаться на берег пожарного водоема, расположенного неподалеку», — сообщает СУ СКР по региону.

В поисках ребенка участвуют сотрудники СКР, полиции, МЧС. Однако пока результатов нет. Параллельно проходят неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ОБНОВЛЕНИЕ

«Девочка обнаружена. По предварительной информации, преступлений в отношении несовершеннолетней не совершалось», — сообщили днем 29 июня в СУ СКР по Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня в Ленобласти после ссоры с опекуном ушел из дома 13-летний подросток. Начался его розыск. К счастью, вскоре мальчик был найден живым и здоровым, преступлений в отношении него не совершалось.