Калуга, 29 июня, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В калужском индустриальном парке «Ворсино» австрийская группа компаний «Габриэль-Хеми» приступила к строительству завода по производству концентратов красителей и добавок, применяемых при выпуске изделий из пластмасс при производстве упаковки для пищевых продуктов и напитков, косметики, медицинских товаров и ряд других. Как сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, строительство в индустриальном парке «Ворсино» будет идти поэтапно.

Фото Агентства регионального развития Калужской области Памятный камень в строительство будущего завода.

На первом этапе инвестиции составят порядка 400 млн рублей, часть средств вложат в экологические технологии. Объем выпуска продукции планируется на уровне 2 тыс. тонн концентратов в год, запланировано создание 49 рабочих мест. Срок реализации проекта — 4-й квартал 2018 года. В перспективе компания «Габриэль-Хеми» также рассматривает возможность ввода в эксплуатацию ещё двух производственных комплексов.

Между тем, сотрудничество региона с австрийскими компаниями началось в 2009 году с запуска завода «МАКО», в 2010 году открылся завод компании «Магна». В Калужской области также работает российский завод австрийской компании «Пайплайф» и строятся заводы «Кроношпан». Одновременно калужские предприятия активно сотрудничают с австрийскими компаниями в формате В2В.

Напомним, калужский индустриальный парк «Ворсино» является крупнейшей индустриальной площадкой региона, его площадь составляет 1610 га. Резидентами парка уже стали более 40 крупных российских и международных компаний, а мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» стал частью международного логистического проекта «Новый шёлковый путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы.