Рим, 29 июня, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини, один из главных «застрельщиков» кардинального изменения подхода Италии к вопросу о нелегальной миграции, пока не считает нужным испытывать чрезмерный оптимизм в связи с решениями Совета ЕС по этому вопросу, сообщает информагентство Ansa в пятницу, 29 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сальвини отметил, что не считает нужным доверять словам, потому что и раньше слов произносилось (и писалось) много, а толка было мало.

«До сих пор всегда было так: все кричат «да здравствует Европа», а потом платит Италия. Посмотрим, какими на этот раз будут правила, чьи это будут деньги и кто это будет реализовывать», — отметил вице-премьер.

28 июня члены Совета ЕС заседали до половины пятого утра из-за отказа Италии подписывать итоговое соглашение без ее варианта поправок по вопросу о нелегальной миграции. В итоге была учтена значительная часть предложений Рима, включая укрепление внешних границ, добровольный характер создания центров по приему мигрантов, возможность их создания за пределами ЕС.

В Риме полагают, что новый вариант позиции ЕС по вопросу о мигрантах также позволит изменить взаимоотношения с неправительственными организациями европейских стран, чьи корабли забирают мигрантов в ливийских территориальных водах и везут их в Италию.

Новое правительство Италии полагает, что эти действия носят не гуманитарный характер, а являются частью отлаженного механизма «нечистоплотного бизнеса» по доставке в Европу мигрантов за деньги. Итальянские власти перестали впускать такие корабли в свои порты и территориальные воды.

В пятницу Сальвини предложил владельцам двух таких кораблей опубликовать свои источники финансирования и заявил, что впредь перевозчики нелегальных мигрантов из неправительственных организаций смогут увидеть берега Италии только на открытках.