Ростов-на-Дону, 29 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей и девушки на пожаре в Ростовской области, сообщает 29 июня пресс-служба регионального следственного управления СКР.

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По данным следствия, в ночь на 29 июня 33-летний житель станицы Егорлыкской в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с сожительницей разлил в коридоре горючую жидкость и поджег ее.

В результате пожара погибли двое детей шести и восьми лет, а также 17-летняя девушка, которая была беременна. Сожительница подозреваемого смогла самостоятельно покинуть дом, получив ожоги тела различной степени тяжести. Сам мужчина с ожогами был госпитализирован.

По данному факту возбуждены уголовные дела статье «Убийство» и «Покушение на убийство». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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