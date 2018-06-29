Тбилиси, 29 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Тбилисский городской суд вынес экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили очередной приговор, осудив его на шесть лет лишения свободы. По информации пресс-службы суда, на этот раз решение принято по делу об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили. Инцидент произошел в 2005 году, когда на Гелашвили, в тот период представителя Республиканской партии, было совершено вооруженное нападение.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью депутата и превышении служебных полномочий с применением насилия.

Кроме Саакашвили, по этому же делу были осуждены занимавший в 2005 году пост министра внутренних дел Вано Мерабишвили (ныне уже отбывающий срок по различным уголовным делам, в том числе по делу об убийстве сотрудника «Объединенного грузинского банка» Сандро Гиргвлиани), а также бывший начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа и бывшие начальник одного из управлений этого департамента Гия Сирадзе.

Вано Мерабишвили осужден на 6 лет и 9 месяцев лишения свободы, а двое других бывших сотрудников МВД — на 9 лет.

Против экс-президента Саакашвили в Грузии возбужден целый ряд уголовных дел, а по одному из дел — об убийстве Сандро Гиргвлиани — он ранее был заочно приговорен к трем годам лишения свободы.