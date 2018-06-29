Москва, 29 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Уже в ближайшие выходные сухая и жаркая погода в Москве сменится дождями и грозами. По данным Гидрометцентра, 30 июня к столичному региону приблизится атмосферный фронт с запада.

Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1967. СССР Пережидая дождь

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Ночью в последний день июня по области местами пройдет кратковременный дождь, воздух в Москве не прогреется выше 17−19° ночью и 26−28° в дневные часы. Днём прогнозируется дождь, местами сильный, гроза. При грозе порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Дождливым обещает быть и первый день июля. Столбики термометров днем в Москве поднимутся до 25−27°, а на востоке области — до 32°.

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Добавим, что сегодняшний день, 29 июня, в Москве станет самым жарким днём недели и завершит период солнечной и сухой погоды. Ночью в Москве 14−16°, днём — до 30°.