Москва, 29 июня, 2018, 11:11 — ИА Регнум. О своем предчувствии грядущей «перестройки-2» и неоельцинистского реванша рассказал писатель Александр Проханов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Грозное предзнаменование

"Либеральная интеллигенция притаилась и ждет, куда же вырулит президент… Одна часть интеллигенции притаилась и ждет реванша, потому что реванш 90-х годов, он близок, все симптомы того, что перестройка-2 вот-вот может начаться, а с другой стороны — наш, патриотический проект, который мечтает, наконец, выйти за пределы этого унылого американизма, и достроить Россию… идеальным обществом, связанным братством, любовью и справедливостью», — рассказал Проханов, обсуждая проблему интеллигенции в современном российском обществе.

Напомним, что о «перестройке-2» заговорили во всеуслышание еще во время митингов оппозиции зимой 2011—2012 гг. на Болотной площади и проспекте Сахарова. Тогда первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, встречаясь с антипутинской «интеллигенцией», которая называла себя «норковой революцией» богатых против бедных, заявил под аплодисменты аудитории, что настало время «готовиться к перестройке-2». Первая перестройка завершилась распадом СССР при содействии этому распаду части самой власти СССР.