Вильнюс, 29 июня, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс провёл телефонные переговоры с госсекретарём США Майклом Помпео и обсудил с ним предстоящую встречу президентов России и США. Об этом объявил МИД Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июня.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал

Линкявичюс подчеркнул, что расходы на оборону в Литве уже достигли 2% от ВВП, как это требует НАТО. Он также заверил, что Литва поддерживает «серьёзный взгляд США на оборону», и надеется, что именно США обеспечит наращивание военной группировки в Прибалтике, в том числе развёртывая системы ПВО и ПРО. Он также благодарил Помпео за «твёрдое и последовательное обеспечение безопасности Прибалтики и жёсткую позицию США в вопросе санкций против России».

В интервью литовскому агентству BNS Линкявичюс заявил, что в разговоре также обсуждалась предстоящая встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом.

«Я сказал, что встреча приближается, мы надеемся, что она будет отражать принципиальную позицию США в отношении России. Мы очень ценим принципиальную и последовательную позицию США», — сказал Линкявичюс.

«Больше вооруженных сил, больше учений, больше средств на проекты поддержки. У нас нет оснований для беспокойства. Нам нужно сплотиться, что нам нужно делать самим, чтобы европейцы адекватно взяли на себя ответственность», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал журналистам, что встреча лидеров США и России состоится 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.